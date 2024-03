Na Veľkú noc sa v Hriňovej pripravovali aj ľudia z domova dôchodcov

Hriňová 29. marca (TASR) - Maľovaním vajíčok i výzdobou spoločných priestorov sa pripravovali na Veľkú noc klienti domova sociálnych služieb (DSS) v Hriňovej v Detvianskom okrese. Pre TASR to uviedla vedúca sociálno-zdravotného úseku Eva Krpelánová.



Dodala, že Veľkú noc väčšina z nich vníma ako najvýznamnejší kresťanský sviatok. Veriaci si totiž spoločne pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista a slávia jeho zmŕtvychvstanie. "Niektorí idú na sviatky domov k rodine, ďalší zostávajú v zariadení a príbuzní ich prídu počas voľných dní navštíviť," objasnila. Podľa nej keď zostanú v DSS, personál sa snaží, aby sa počas sviatkov cítili príjemne a prežili ich v radosti a pokoji. Priblížila, že kto bude mať záujem, môže sa zúčastniť aj na veľkonočnej svätej omši. Do zariadenia ju prídu odslúžiť kapucíni z kláštora.



Veľkonočným sviatkom predchádza v hriňovskom zariadení pôstne obdobie, ktoré sa začína Popolcovou stredou. "Je už tradíciou, že vtedy sú na obed kysnuté šišky, po našom pampúšky," zhrnula. Počas tohto obdobia zvyknú navštíviť kostol na Raticovom vrchu, aby sa spoločne pomodlili krížovú cestu a zúčastnili sa na svätej omši.



Dva týždne pred Veľkou nocou chystali v budove výzdobu. "Nemôžu chýbať maľované vajíčka, rozkvitnuté vetvičky čerešne a napučané vŕbové prútiky, ktoré si chodíme strihať k potôčiku Riečka," zdôraznila. Priestory zariadenia celú Veľkú noc zdobia rôzne farebné ozdoby, ktoré ľudia vlastnoručne vyrábajú z farebného papiera. Podieľajú sa aj na príprave veľkonočného jedálneho lístka a zohľadňujú miestne tradície. "A tak na Zelený štvrtok nesmie na stole chýbať niečo zelené, tento rok to bol špenátový prívarok a Veľký piatok sa nesie v znamení bezmäsitého jedla," poznamenala s tým, že chlapi sa pripravovali aj na oblievačku. Vopred si zabezpečili voňavky, aby mohli ženy počas Veľkonočného pondelka (1. 4.) symbolicky poliať.



Domov poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu. Všetkých prijímateľov sociálnych služieb je približne 90.