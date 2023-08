Na Veľký Rozsutec opäť vystúpia na počesť sv. Jána Pavla II.

Žilina 12. augusta (TASR) - Na počesť svätého Jána Pavla II. sa uskutoční v sobotu 9. septembra 11. pamätný výstup na Veľký Rozsutec. Účastníci výstupu sa môžu do Terchovej dopraviť autobusom, ktorý odchádza z nástupišťa číslo 10 v Žiline o 6.30 h. TASR o tom informovala metodička Krajskej knižnice v Žiline Božena Sobolová.



Doplnila, že svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej sa uskutoční o 7.30 h. "Po ktorej sa účastníci presunú do Štefanovej spojovým autobusom o 8.46 h. Potom spoločne vystúpia do sedla Medziholie a po červenej značke na vrchol Veľkého Rozsutca," priblížila.



Napoludnie by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rozsutca. "Tu sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II. Osadili ju počas prvého výstupu v roku 2013. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční svätá omša a náhradný turistický program, ktorý zabezpečí Horská záchranná služba Malá Fatra v bezpečných častiach Malej Fatry," dodala metodička krajskej knižnice.