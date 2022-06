Na veľtrh Kariéra EXPO v Košiciach prišlo cez 60 zamestnávateľov

Košice 8. júna (TASR) – Viac ako 60 zamestnávateľov z rôznych oblastí sa zúčastňuje na veľtrhu pracovných príležitostí Kariéra EXPO, ktorý sa v stredu koná v Košiciach. Podujatie je určené pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu alebo sa zaujímajú o nové príležitosti.



Program v spoločenskom pavilóne zahŕňa prednášky spíkrov a influencerov, návštevníci si môžu otestovať svoje jazykové a IT zručnosti, ako aj vyskúšať pracovný pohovor naživo, informovali organizátori.



"Je skvelé vidieť, že trh práce sa po pandémii prebudil, o čom svedčí aj rastúci počet pracovných ponúk. A to je našou hlavnou motiváciou, prečo sme sa rozhodli podporiť slovenskú ekonomiku, zamestnávateľov a ľudí, ktorí by si chceli nájsť novú prácu," uviedol Peter Libuša, generálny riaditeľ spoločnosti Kariéra.sk.



Na podujatí ponúkajú stovky pracovných príležitostí zamestnávatelia z viacerých segmentov naprieč administratívou, bankovníctvom, cestovným ruchom, IT, marketingom, obchodom či výrobou. Patria k nim Kaufland Slovenská republika, Adecco Slovensko, EURES Slovensko, Allianz SP, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, Doprastav, HRQ Group, IBM, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Solar Turbines a ďalší.



Súčasťou programu veľtrhu sú témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja či kariérneho poradenstva. Zaznejú aj prednášky zo sveta internetových technológií a záujemcovia sa môžu zoznámiť so svetom online marketingu. K spíkrom patria producent a manažér Jaro Slávik, komik a hudobník Domi Haly či blogerka roka 2020 Linda Babušík Adamčíková známa ako Lapkinn. Podujatie trvá od 9.00 do 18.00 h.