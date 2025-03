Na veľtrhu Kariéra Expo v Košiciach predstavujú voľné pracovné miesta

Košice 20. marca (TASR) - Na štvrtkovom veľtrhu Kariéra Expo v Spoločenskom pavilóne v Košiciach predstavujú zamestnávatelia voľné pracovné miesta. Ako TASR informovala manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk Katarína Tešla, účastníci môžu absolvovať pracovné pohovory priamo na mieste. Súčasťou podujatia je aj sprievodný program.



Návštevníci sa môžu stretnúť so zástupcami firiem z odvetví výroba, bankovníctvo a financie, obchod a služby, administratíva a ďalšie. "Kariéra EXPO prichádza do Košíc opäť s množstvom voľných pracovných príležitostí nielen pre absolventov, ale aj pre ľudí, ktorí sa chcú kariérne posunúť a odhodlávajú sa na zmenu práce. Aktuálna situácia na trhu práce praje tejto zmene najmä v čase, kedy majú zamestnávatelia pred sebou výzvu, ako obsadiť pracovné miesta vhodnými kandidátmi," uviedla s tým, že okrem nájdenia si novej práce možno na veľtrhu načerpať aj praktické rady od profesionálov a rozšíriť svoju sieť kontaktov.



Organizátori návštevníkom odporúčajú, aby si so sebou priniesli niekoľko kópií životopisu, pripravili si otázky pre vybrané firmy a prišli vhodne oblečení, čím zvýšia svoje šance získať pracovnú ponuku už počas podujatia.



Súčasťou programu je aj panelová diskusia, bezplatné kariérne poradenstvo či profesionálne fotenie na životopis. Účastníci budú mať tiež možnosť otestovať si svoje jazykové schopnosti, IT zručnosti a absolvovať osobnostné testy. Počas podujatia sa uskutoční aj konferencia určená pre odborníkov zo sveta ľudských zdrojov a personalistiky.