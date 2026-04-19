Na veľtrhu nábytku v Nitre sa predstavilo 400 vystavovateľov
Autor TASR
Nitra 19. apríla (TASR) - Viac ako 400 vystavovateľov zo šiestich krajín sveta sa prezentovalo na 34. ročníku veľtrhu nábytku a bývania, ktorý sa v nedeľu skončil na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Vystavovatelia predstavili na ploche 46.000 štvorcových metrov najnovšie trendy v oblasti bývania, dizajnu a interiérového vybavenia, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová. Súčasťou veľtrhu bola aj záhradkárska výstava Gardenia, stavebná výstava Stavexpo či 27. ročník Fóra dizajnu.
Trendy, ktoré dominovali na tohtoročnom veľtrhu, sa niesli v znamení biokomfortu, multifunkčných priestorov a materiálovej autenticity. Výrobcovia aj dizajnéri zohľadnili rastúci záujem spotrebiteľov o ekologické riešenia, prírodné materiály, recyklované povrchy či ergonomické riešenia.
Súčasťou veľtrhu nábytku bola prehliadka študentských projektov Fórum dizajnu. Dizajnérske diela študentov zo štyroch vysokých škôl boli zamerané na nové materiály, ich výskum a uplatňovanie v praxi. Svoje projekty prihlásilo na súťažnú prehliadku 32 študentov. Slovenské centrum dizajnu a výstavisko Agrokomplex udelilo cenu za tvorbu Soni Otiepkovej za dielo CreaColours.
