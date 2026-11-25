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V B. Bystrici sa koná veľtrh práce Kariéra EXPO
Medzi vystavovateľmi sú spoločnosti z oblastí výroby, financií, zdravotníctva, ako napríklad Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, médií či verejnej správy.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Pre všetkých, ktorí hľadajú nové pracovné príležitosti, uvažujú o zmene kariéry, chcú sa vzdelávať alebo sa lepšie zorientovať na súčasnom trhu práce, je určený tretí ročník veľtrhu práce Kariéra EXPO, ktorý sa v stredu koná v Banskej Bystrici. Návštevníkom ponúka priestor na stretnutie so zamestnávateľmi z rôznych odvetví, odborné kariérne poradenstvo i dávku inšpirácie pre ďalší profesijný rozvoj. TASR o tom za organizátorov informovala riaditeľka marketingu spoločností Zoznam.sk a Kariéra.sk Katarína Tešla.
„Na kariérnu zmenu alebo osobnostný rozvoj nie je nikdy neskoro. Návštevníci získajú počas jediného dňa možnosť hovoriť priamo so zamestnávateľmi, konzultovať svoju kariéru s odborníkmi a objaviť nové príležitosti pre svoj pracovný a osobný rast. Veríme, že podujatie im pomôže získať nielen nové kontakty, ale aj väčšiu istotu pri ďalších kariérnych rozhodnutiach,“ zdôraznila Tešla.
Medzi vystavovateľmi sú spoločnosti z oblastí výroby, financií, zdravotníctva, ako napríklad Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, médií či verejnej správy.
Veľtrh zároveň poskytuje priestor na osobné stretnutia, ktoré sú pri hľadaní práce často nenahraditeľné. Uchádzači sa môžu porozprávať priamo so zástupcami firiem, dozvedieť sa viac o pracovných pozíciách, firemnej kultúre či možnostiach profesijného rastu a získať odpovede na otázky, ktoré sa z pracovných inzerátov často nedozvedia. Pre mnohých návštevníkov môže byť práve osobný kontakt impulzom k zmene zamestnania alebo k objaveniu novej kariérnej príležitosti.
Súčasťou podujatia sú celodenné aktivity pre návštevníkov. Môžu si otestovať svoje IT zručnosti, k dispozícii je koučovacia zóna Slovenskej asociácie koučov, kde záujemcovia nájdu priestor na konzultáciu kariérnych, pracovných i osobnostných tém. Môžu využiť tiež bezplatné konzultácie životopisu s odborníkom z oblasti náboru a personalistiky, ktorý poradí, ako ho vylepšiť a zvýšiť si tak šance na trhu práce. Nechýba ani profesionálne fotenie, vďaka ktorému si záujemcovia odnesú kvalitnú fotografiu do životopisu či pre ďalšiu pracovnú prezentáciu.
„Na kariérnu zmenu alebo osobnostný rozvoj nie je nikdy neskoro. Návštevníci získajú počas jediného dňa možnosť hovoriť priamo so zamestnávateľmi, konzultovať svoju kariéru s odborníkmi a objaviť nové príležitosti pre svoj pracovný a osobný rast. Veríme, že podujatie im pomôže získať nielen nové kontakty, ale aj väčšiu istotu pri ďalších kariérnych rozhodnutiach,“ zdôraznila Tešla.
Medzi vystavovateľmi sú spoločnosti z oblastí výroby, financií, zdravotníctva, ako napríklad Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, médií či verejnej správy.
Veľtrh zároveň poskytuje priestor na osobné stretnutia, ktoré sú pri hľadaní práce často nenahraditeľné. Uchádzači sa môžu porozprávať priamo so zástupcami firiem, dozvedieť sa viac o pracovných pozíciách, firemnej kultúre či možnostiach profesijného rastu a získať odpovede na otázky, ktoré sa z pracovných inzerátov často nedozvedia. Pre mnohých návštevníkov môže byť práve osobný kontakt impulzom k zmene zamestnania alebo k objaveniu novej kariérnej príležitosti.
Súčasťou podujatia sú celodenné aktivity pre návštevníkov. Môžu si otestovať svoje IT zručnosti, k dispozícii je koučovacia zóna Slovenskej asociácie koučov, kde záujemcovia nájdu priestor na konzultáciu kariérnych, pracovných i osobnostných tém. Môžu využiť tiež bezplatné konzultácie životopisu s odborníkom z oblasti náboru a personalistiky, ktorý poradí, ako ho vylepšiť a zvýšiť si tak šance na trhu práce. Nechýba ani profesionálne fotenie, vďaka ktorému si záujemcovia odnesú kvalitnú fotografiu do životopisu či pre ďalšiu pracovnú prezentáciu.