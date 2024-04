Na Verejnom cintoríne v Košiciach obnovili pietne obrady

Košice 16. apríla (TASR) - K obnoveniu pietnych obradov dochádza od utorka v obradnej sieni Verejného cintorína na Rastislavovej ulici v Košiciach. Informovala o tom košická Správa mestskej zelene (SMsZ) ako správca cintorína.



Smútočné obrady presunuli do priestorov krematória koncom júla minulého roka pre stavebné práce súvisiace s revitalizáciou Verejného cintorína. "Tento krok bol nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti a komfortu účastníkov. Pietne obrady a poskytovanie služieb v krematóriu naďalej prebiehajú v štandardnom režime," uviedla SMsZ.



Areál cintorína je do konca apríla pre návštevníkov otvorený od 7.00 do 17.00 h. Od 1. mája bude v platnosti letný režim a otváracia doba sa predĺži do 20.00 h.



V rámci osláv Dňa mesta Košice sa 17. mája bude na Verejnom cintoríne konať slávnostná ekumenická bohoslužba.