Na verejnom stretnutí v Hnúšti budú riešiť budúcnosť bývalého gymnázia
Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti bolo zrušené z dôvodu dlhodobého nezáujmu o štúdium na škole zo strany žiakov.
Hnúšťa 6. novembra (TASR) - V meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota sa v pondelok (10. 11.) uskutoční verejné stretnutie o budúcnosti bývalého gymnázia. Občania budú môcť o možnom využití budovy diskutovať s predstaviteľmi Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a miestnej samosprávy. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti bolo zrušené z dôvodu dlhodobého nezáujmu o štúdium na škole zo strany žiakov. Budovu a pozemky BBSK ako prebytočný majetok v minulosti opakovane ponúkol mestu Hnúšťa, súčasnému i bývalému vedeniu samosprávy. Radnica podľa kraja pre finančnú situáciu ponuku na prenájom alebo prevod neprijala.
V ostatných mesiacoch sa v meste objavila petícia proti zámeru predaja bývalého gymnázia. Stovky občanov svojím podpisom žiadali zachovanie budovy na potreby obyvateľov mesta.
BBSK avizuje, že si je vedomý dôležitosti bývalého gymnázia pre obyvateľov Hnúšte a vníma ich obavy a očakávania. „Naším prvoradým záujmom je nájsť pre túto budovu nové verejnoprospešné a udržateľné využitie. Do procesu chceme zapojiť aj samotných obyvateľov a vypočuť si ich návrhy a potreby. Pretože práve oni najlepšie vedia, aké služby či priestory im v meste chýbajú,“ uviedol kraj.
Prvé verejné stretnutie o budúcnosti hnúšťanského gymnázia sa uskutoční v pondelok o 16.30 h v tunajšej telocvični. Občania budú môcť diskutovať s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom, primátorom mesta Martinom Pliešovským a odborníkmi z Úradu BBSK. Inšpiráciou pre budúce využitie budovy môže byť podľa kraja pilotný projekt rekonštrukcie niekdajšieho gymnázia na Sekieri vo Zvolene, v ktorom vznikne polyfunkčný komplex.
História Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti siaha do roku 1933, keď v meste vznikla štátna meštianska škola, ktorá je predchodcom gymnázia. Škola nesie meno národného buditeľa, ktorý prežil podstatnú časť svojho života v dedine Hačava, dnes miestnej časti Hnúšte. Gymnázium bolo pre nízky počet žiakov zatvorené v roku 2023.
