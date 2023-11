Bratislavský kraj na verejnoprospešné aktivity vyčlení 750.000 eur

Bratislava 24. novembra (TASR) - V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) 2024 je na verejnoprospešné aktivity vyčlenených 750.000 eur. O dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v nej môžu uchádzať autori a iniciátori projektov v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, životného prostredia a rozvoja vidieka a takisto aktivít pre mládež. Termín podania žiadostí je do 11. decembra, s výnimkou enviro projektov, tie možno zaregistrovať až do 12. januára 2024.



"Prostredníctvom dotácií z BRDS podporujeme v kraji nové miesta pre šport, rozvíjame kultúrny život a umeleckú tvorbu v regióne, ale prispievame aj k rozvoju zelenej infraštruktúry či budovaniu vodozádržných opatrení," pripomenul pri spustení aktuálnej výzvy predseda BSK Juraj Droba.



Na projekty v oblasti kultúry BSK vyčlenil 210.000 eur. "Zámerom je výhradne podporovať neziskové kultúrne aktivity a aktivity, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké tvorivé prejavy a zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií," priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman. Upozornila, že výzva sa zameriava na projekty realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok.



Podobne na projekty v okresoch Bratislavského kraja mimo hlavného mesta je určená aj podpora z výzvy pre zdravotníctvo. Jej cieľom je najmä poskytnúť motiváciu na zvýšenie počtu lekárov v oblastiach s ich nedostatkom, ale i zlepšenie materiálno-technického vybavenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Vo výzve je 120.000 eur," doplnila hovorkyňa.



Na podporu aktivít pre mládež kraj alokoval 42.000 eur, uchádzať sa o ne môžu žiadatelia, ktorí organizujú pravidelné preventívne a nízkoprahové akvitity s dôrazom na mládež vo veku do 30 rokov. "Dotácie tiež podporia rozvoj mediálnej gramotnosti a kritického myslenia i projekty vedúce k tolerancii a boju proti extrémizmu mládeže," informovala Forman.



Zámerom športovej výzvy je rozvoj organizovaného i neorganizovaného športu, prioritne detí a mládeže, ale tiež zdravotne znevýhodnených športovcov. Vo výzve možno prerozdeliť 168.000 eur.



Príspevok vo výzve zameranej na životné prostredie a rozvoj vidieka majú najväčšiu šancu získať projekty revitalizácie infraštruktúry zastávok prímestskej autobusovej dopravy a tiež výsadba zelene a budovanie vodozádržných opatrení, respektíve adaptačné opatrenia na zmenu klímy. "V tomto prípade možno žiadosť podať do 12. januára 2024, medzi úspešné projekty kraj prerozdelí 210.000 eur," priblížila hovorkyňa kraja.



Žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom Dotačného systému BSK. Podrobnosti sú na webe samosprávneho kraja.