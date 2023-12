Na veži kostola sv. Imricha v Senohrade osadili novú strechu

Senohrad 20. decembra (TASR) - Na veži kostola sv. Imricha v Senohrade (okres Krupina) v stredu za pomoci žeriavovej techniky osadili novú strechu. Veža tohto 255-ročného kostola bola od jesene bez strechy, pôvodnú barokovú helmicu sňali, aby podľa nej vyrobili novú.



"Stará strecha bola zo zinkového plechu z roku 1923. Na viacerých miestach bola prehrdzavená a nebolo tam dobre vyriešené vetranie celej konštrukcie, preto sa v dusne začala šíriť hniloba a chrobáky - tesáky a červotoč. V podstate zničili celú drevenú konštrukciu veže, takže staticky už nevyhovovala," uviedol pre TASR farský administrátor Senohrad Martin Kňažek.



Ako ďalej uviedol, veža tak dostala nový krov, ale aj strechu, ktorá je z medeného plechu rovnako ako strecha kostolnej lode. "Tá ešte slúži svojmu účelu, aj keď na niektorých miestach budú potrebné drobné zásahy, a to by sme chceli riešiť v roku 2024 s pomocou ministerstva kultúry," podotkol Kňažek. Po rekonštrukcii striech by sa podľa neho chceli pustiť do sanácie muriva, keďže kostol má dlhotrvajúce problémy s vlhkosťou.



Nová hlavica má výšku 13,5 metra aj s krížom a je ťažšia ako pôvodná, váži 8,5 tony. Roman Švec z firmy, ktorá celú rekonštrukciu realizovala, priblížil, že po osadení žeriavom ešte celú strechu ukotvili. Takisto vymenili bleskozvod. Práce sa podľa neho zaobišli bez problémov, robotníkom prialo aj pokojné počasie. Po jej osadení sa totiž rozfúkalo. "Ako sa povie, spravili sme to za päť dvanásť," okomentoval osádzanie novej strechy Švec.



Rekonštrukcia kostolnej veže stála farnosť celkom 125.000 eur. "Aj vďaka ministerstvu kultúry sme sa mohli do toho pustiť, dostali sme dotáciu 50.000 eur, potom ďalšie peniaze sme si požičali od farností, ktoré nám vedeli pomôcť a mali sme aj vlastné zdroje," priblížil Kňažek. Celú výmenu prežívali podľa neho vo farnosti aj duchovne, vežu pred osadením stihli aj posvätiť.



Kostol sv. Imricha postavili v roku 1768. V roku 1781 vrchnú časť kostola zničil požiar spôsobený bleskom. Poslednou väčšou opravou prešiel v roku 2004, keď sa zrekonštruovalo elektrické vedenie, opravila sa vonkajšia fasáda a po 70 rokoch sa vymaľoval interiér chrámu, ktorý je jednou z najvzácnejších pamiatok okresu Krupina.