< sekcia Regióny
Na vežu Kaplnky sv. Rozálie v Lamači osadili zrekonštruovaný kríž
Kaplnku postavil magistrát mesta Bratislavy v rokoch 1680 - 1682 z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Financovaná bola z verejnej zbierky bratislavských mešťanov.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Na vežu Kaplnky sv. Rozálie v bratislavskom Lamači osadili v stredu zrekonštruovaný kríž. Kaplnka, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza postupnou obnovou od roku 2020, keď ju mestská časť dostala do svojej správy. Aktuálne prebieha zároveň verejná zbierka na rekonštrukciu kupoly. Mená darcov majú byť následne vložené do pamätnej schránky, ktorá bude na jeseň uložená vo veži kaplnky.
„Kaplnka bola postavená koncom 17. storočia v rámci poďakovania za ukončenie morovej epidémie zo zbierky mešťanov. V roku 2020 bola zverená do správy našej mestskej časti, odvtedy ju postupne rekonštruujeme,“ uviedol pre TASR starosta Lamača Igor Polakovič.
Za ostatných päť rokov sa samospráve podarilo vyčistiť podkrovie, vymeniť strešnú krytinu, z pôvodnej plechovej za medenú, na hlavnej lodi a sakristii, ako aj vymeniť dažďové zvody. Rekonštrukciou prešiel aj oltár s výjavom Korunovania Panny Márie. Súčasná obnova je možná aj vďaka pomoci fary, obyvateľov Lamača či ukrajinskej komunity. Kaplnka, ktorú využíva rímskokatolícka cirkev, sa totiž stala domovským svätostánkom aj pre ukrajinskú gréckokatolícku komunitu žijúcu v Bratislave.
Pri obnove pomáha aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, všetky práce prebiehajú pod dozorom a so súhlasom pamiatkarov.
Kaplnku postavil magistrát mesta Bratislavy v rokoch 1680 - 1682 z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Financovaná bola z verejnej zbierky bratislavských mešťanov. Kaplnka sa stala symbolom spolupatričnosti a spolupráce medzi rôznymi komunitami.
„Kaplnka bola postavená koncom 17. storočia v rámci poďakovania za ukončenie morovej epidémie zo zbierky mešťanov. V roku 2020 bola zverená do správy našej mestskej časti, odvtedy ju postupne rekonštruujeme,“ uviedol pre TASR starosta Lamača Igor Polakovič.
Za ostatných päť rokov sa samospráve podarilo vyčistiť podkrovie, vymeniť strešnú krytinu, z pôvodnej plechovej za medenú, na hlavnej lodi a sakristii, ako aj vymeniť dažďové zvody. Rekonštrukciou prešiel aj oltár s výjavom Korunovania Panny Márie. Súčasná obnova je možná aj vďaka pomoci fary, obyvateľov Lamača či ukrajinskej komunity. Kaplnka, ktorú využíva rímskokatolícka cirkev, sa totiž stala domovským svätostánkom aj pre ukrajinskú gréckokatolícku komunitu žijúcu v Bratislave.
Pri obnove pomáha aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, všetky práce prebiehajú pod dozorom a so súhlasom pamiatkarov.
Kaplnku postavil magistrát mesta Bratislavy v rokoch 1680 - 1682 z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Financovaná bola z verejnej zbierky bratislavských mešťanov. Kaplnka sa stala symbolom spolupatričnosti a spolupráce medzi rôznymi komunitami.