Na viacerých cestách Žilinského kraja komplikuje dopravu počasie
V Žilinskom kraji pomáha pri odstraňovaní prekážok a odčerpávaní vody takmer 20 profesionálnych hasičov a 45 dobrovoľných hasičov.
Autor TASR
Žilina 14. septembra (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na komplikovanú dopravnú situáciu na niektorých cestách v Žilinskom kraji v súvislosti s výdatným dažďom. Aktuálne policajné hliadky zasahujú na ceste I/18 pri Dubnej skale, na ceste III/2144 v obci Bystrička pri Martine a na Ulici francúzskych partizánov vo Vrútkach.
Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na rôznych miestach kraja pomáha pri odstraňovaní prekážok a odčerpávaní vody takmer 20 profesionálnych hasičov a 45 dobrovoľných hasičov.
Technické zásahy eviduje operačné stredisko na Kamennej ulici v Žiline, vo Vrútkach a v martinských mestských častiach Záturčie, Stráne, Podháj a v Kolónii Hviezda.
