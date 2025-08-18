Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Regióny

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Svetelná signalizácia je nefunkčná z dôvodu technického problému.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Upozorňujeme vodičov, že na križovatkách Košická - Mlynské nivy, Račianska - Pionierska, Vajnorská - Tomášikova a NAGLS - Žižkova je nefunkčná svetelná signalizácia z dôvodu technického problému,“ priblížila polícia.


.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné