Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory
Svetelná signalizácia je nefunkčná z dôvodu technického problému.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme vodičov, že na križovatkách Košická - Mlynské nivy, Račianska - Pionierska, Vajnorská - Tomášikova a NAGLS - Žižkova je nefunkčná svetelná signalizácia z dôvodu technického problému,“ priblížila polícia.
