Na viacerých miestach v Bratislave a okolí treba rátať so zdržaním

Bratislava 5. marca (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno komplikuje. Na viacerých miestach musia vodiči počítať so zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR.



Vodiči stratia asi 15 minút na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2. Rovnaký čas sa zdržia aj na starej ceste cez Záhorskú Bystricu.



Pätnásťminútová kolóna sa tvorí i na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Senca. So zdržaním musia vodiči počítať tiež na ceste R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu.