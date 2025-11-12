Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na viacerých miestach v Bratislave a okolí treba rátať so zdržaním

Na snímke zápcha. Foto: TASR - Dano Veselský

Vodiči stratia asi 20 minút na Račianskej ulici smerom do centra.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno komplikuje. Na viacerých miestach musia vodiči počítať so zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR.

Vodiči stratia asi 20 minút na Račianskej ulici smerom do centra. Desať minút sa zase zdržia na diaľnici D1 od zjazdu na Galvaniho ulici po Petržalku. Asi desaťminútová kolóna sa tvorí aj na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy.
