< sekcia Regióny
Na viacerých miestach v Bratislave a okolí treba rátať so zdržaním
S kolónou treba počítať na diaľnici D2 v Bratislave smerom zo Stupavy do Petržalky, kde je zdržanie 15 minút.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach komplikuje. Dôvodom je nehoda i kolóny. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR.
S kolónou treba počítať na diaľnici D2 v Bratislave smerom zo Stupavy do Petržalky, kde je zdržanie 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre kolóny reguluje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere.
Zdržanie desať minút hlásia aj na Dolnozemskej ceste smerom na Most Apollo, okolo 30 minút sa vodiči zdržia na Račianskej ulici smerom do centra. Na Prístavnom moste smerom do Petržalky stratia vodiči v kolóne desať minút.
Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom zo Senca sa na 19. kilometri zrazili tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Vodiči sa tam zdržia 15 minút.
S kolónou treba počítať na diaľnici D2 v Bratislave smerom zo Stupavy do Petržalky, kde je zdržanie 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre kolóny reguluje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere.
Zdržanie desať minút hlásia aj na Dolnozemskej ceste smerom na Most Apollo, okolo 30 minút sa vodiči zdržia na Račianskej ulici smerom do centra. Na Prístavnom moste smerom do Petržalky stratia vodiči v kolóne desať minút.
Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom zo Senca sa na 19. kilometri zrazili tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Vodiči sa tam zdržia 15 minút.