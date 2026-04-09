Na viacerých miestach v Bratislave a okolí treba rátať so zdržaním
Vodiči stratia asi desať minút na diaľnici D1 zo Senca na Zlaté piesky.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa vo štvrtok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach musia vodiči počítať so zdržaním. Informuje o tom Stellacentrum.
Vodiči stratia asi desať minút na diaľnici D1 zo Senca na Zlaté piesky. Desať minút sa zdržia aj na D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač, D4 v úseku Stupava - Devínska Nová Ves a na ceste medzi Dunajskou Lužnou a Rovinkou.
Asi 15-minútová kolóna sa tvorí na ceste medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji. So zdržaním do 15 minút treba počítať aj v Bratislave v úseku Račianska ulica - centrum.
