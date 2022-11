Na viacerých miestach v Bratislave musia vodiči počítať so zdržaním

Bratislava 23. novembra (TASR) - Vodiči musia na viacerých úsekoch ciest v Bratislave počítať v stredu ráno so spomalenou dopravou. Vyplýva to z informácií dopravných aplikácií.



Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy je zdržanie 15 minút, informuje Zelená vlna RTVS. Do 15 minút sa podľa Stellacentra vodiči zdržia aj cestou z Bernolákova do Bratislavy a na Prístavnom moste v smere zo Zlatých pieskov.