Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať s kolónami a zdržaním

Bratislava 3. marca (TASR) – Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať so zdržaniami. Vodiči hlásia kolóny, na niektorých úsekoch sa odstraňujú následky dopravných nehôd. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



So zdržaním zhruba 15 minút treba počítať na Moste Lafranconi smerom do tunela Sitina, ale aj v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Rovnako sa vodiči zdržia aj na Gagarinovej ulici smerom z Bratislavy a pre nehodu aj na Račianskej ulici v smere z mesta, kde je blokovaný jeden jazdný pruh. Približne 20 minút si vodiči postoja v kolóne na Hradskej ulici smerom z mesta. Pre nehodu na Kazanskej ulici smerom z mesta je blokovaný jeden jazdný pruh, zdržanie nie je vylúčené.



Zdržania v oboch smeroch sú hlásené aj pre nehodu v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Vozidlá prechádzajú striedavo v jednom jazdnom pruhu. S 20-minútovým zdržaním treba počítať aj na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca.