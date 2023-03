Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať so zdržaním

Bratislava 17. marca (TASR) - Doprava v Bratislave sa v piatok ráno mierne komplikuje. Vodiči musia na viacerých miestach počítať so zdržaním. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa zdržia na križovatke medzi Bajkalskou a Prievozskou ulicou, kde nefungujú semafory. "Dopravu usmerňujú policajti," ozrejmila Zelená vlna.



Dopravu komplikuje aj zrážka električky s autom na križovatke Račianskej ulice a Peknej cesty v smere do centra, treba počítať so zdržaním.