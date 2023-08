Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať so zdržaním

Bratislava 4. augusta (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v piatok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Nehoda je hlásená na nadjazde nad diaľnicou D1 na Viedenskej ceste, v smere k výjazdu Berg. Informovali o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Vodiči tiež majú rátať so zníženou rýchlosťou v tuneli Sitina pre práce na ceste. Pre cestárov si počkajú tiež na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu od Mosta Lanfranconi až po Most SNP. Rovnako aj v smere stará Senecká cesta - Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava, postoja si tam do desať minút.



Pozor si treba dať na diaľnici D1 pri Triblavine smerom do Bratislavy. Na krajnici je odstavený kamión a v úseku husto prší.