< sekcia Regióny
Na viacerých miestach v Bratislave treba rátať so zdržaním
Informovali o tom Stella centrum a Zelená vlna STVR.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Na viacerých miestach v Bratislave treba v pondelok ráno rátať so zdržaním. Informovali o tom Stella centrum a Zelená vlna STVR.
Kolóna sa tvorí na D2 na Moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Došlo tam k nehode, prejazdný je iba ľavý pruh. So zdržaním musia vodiči počítať aj na Vajnorskej ulici v smere do centra a na Jarošovej ulici v smere na Bajkalskú.
Kolóna sa tvorí na D2 na Moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Došlo tam k nehode, prejazdný je iba ľavý pruh. So zdržaním musia vodiči počítať aj na Vajnorskej ulici v smere do centra a na Jarošovej ulici v smere na Bajkalskú.