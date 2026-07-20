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Na viacerých miestach v Bratislave treba rátať so zdržaním

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Informovali o tom Stella centrum a Zelená vlna STVR.

Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Na viacerých miestach v Bratislave treba v pondelok ráno rátať so zdržaním. Informovali o tom Stella centrum a Zelená vlna STVR.

Kolóna sa tvorí na D2 na Moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny. Došlo tam k nehode, prejazdný je iba ľavý pruh. So zdržaním musia vodiči počítať aj na Vajnorskej ulici v smere do centra a na Jarošovej ulici v smere na Bajkalskú.
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