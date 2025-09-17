< sekcia Regióny
Na viacerých uliciach v Trnave dôjde k zmene organizácie dopravy
Stavebné práce budú rozdelené do dvoch etáp.
Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Na uliciach Ružová a Tulipánová dôjde od štvrtka (18. 9.) k dočasnej zmene organizácie dopravy. Stane sa tak z dôvodu rekonštrukcie vozovky a výstavby ochranných cyklistických pruhov, ktoré sú súčasťou projektu rekonštrukcie ulíc Stromová, Bratislavská, Ružová a Orgovánová. Zmení sa aj trasovanie mestskej hromadnej dopravy. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ružová ulica bude od štvrtka úplne uzatvorená, parkovanie na nej nebude možné. Vjazd na Tulipánovú ulicu bude od možný z Bratislavskej aj z Tulipánovej ulice, avšak ulica bude z oboch strán slepá. Parkovanie na Tulipánovej ulici bude povolené.
Stavebné práce budú rozdelené do dvoch etáp. Prvá sa začne realizovať v piatok (19. 9.). Počas nej dôjde k frézovaniu vozovky, výmene poklopov a uzáverov a k položeniu nových asfaltobetónových vrstiev vrátane finálnej červenej vrstvy. Ukončenie prvej etapy je plánované najneskôr do 30. septembra. Po jej ukončení bude Ružová ulica sprístupnená ako slepá.
Druhá etapa pozostáva z realizácie vyvýšenej križovatky Ružová - Tulipánová. Práce potrvajú približne dva až tri týždne, keďže v tejto lokalite bude vykonávať stavebné práce aj iná spoločnosť. Súčasťou zmeny organizácie dopravy bude aj otvorenie novozrekonštruovanej Stromovej ulice. Od piatka bude Stromová ulica prejazdná v oboch smeroch.
Od piatka bude linka mestského autobusu číslo päť opäť premávať po Stromovej ulici. V smere od Železničnej stanice budú autobusy tejto linky obsluhovať zastávky Dohnányho B - Coburgova B - Nerudova B a následne budú pokračovať až po zastávku Linčianska.
V opačnom smere od zastávky Gorkého už linka nebude zastavovať na zastávkach Zelenečská A a Dohnányho A, pretože sa vráti na svoju pôvodnú trasu s obsluhou zastávok Coburgova A, Dohnányho C a ďalej podľa platného cestovného poriadku smerom na Železničnú stanicu.
