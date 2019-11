Na viacerých úsekoch v Bratislave sa tvoria kolóny

Bratislava 12. novembra (TASR) - Kolóny sa v Bratislave tvoria na viacerých miestach. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Na Gagarinovej smerom von z mesta sa vodiči zdržia 25 minút. Na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnôr 15 minút. Na Ulici Svornosti a Popradskej si postoja v kolóne vodiči desať minút.



Kolóna je aj na Bajkalskej a Slovnaftskej v smere von z mesta. Vodiči sa tam zdržia viac ako polhodinu.



Na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste stratia vodiči viac ako polhodinu, uvádza Zelená vlna. Dvadsaťpäť minút sa vodiči zdržia na D1 od Letiska po Prístavný most.



Na zjazde z Mosta SNP na nábrežie sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj na zjazde zo Staromestskej na nábrežie, blokovaný je jeden pruh.



Stella centrum upozorňuje, že v smere z Bratislavy do Malaciek, na D2 pred výjazdom Lozorno, behajú po ceste dva veľké psy.