Na výstave v žilinskej nemocnici ponúknu ručne vytvorené dekorácie

Žilina 21. novembra (TASR) - Ručne vytvorené dekorácie a ozdoby predstavia od stredy (22. 11.) do piatka (24. 11.) na vianočnej výstave v priestoroch Denného psychiatrického stacionára Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline.



Približne stovku vianočných dekorácií môžu podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej vidieť návštevníci od 11.30 h do 14.00 h. "Vytvorili ich pacienti oddelenia psychiatrie, klienti psychiatrického stacionára, Centra pre liečbu drogových závislostí a členovia občianskeho združenia Mozaika," uviedla.



Výrobky vznikajú v rámci liečebných terapií. "Klienti aj pacienti vkladajú do dekorácií svoje srdce a skrýva sa tak v nich životný príbeh každého z nich. Celý proces im pomáha v liečbe, duševnom rozvoji a pocit, že práve ich výrobok si niekto kúpi a bude mu doma robiť radosť, je najväčším ocenením ich práce," priblížila lekárka žilinského Denného psychiatrického stacionára Iveta Durmisová.



Doplnila, že výťažok z celého predaja sa použije na nákup ďalšieho materiálu a podporu psychiatrického oddelenia.