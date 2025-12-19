Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Na vianočnom podujatí v Múzeu Solivar vystúpia škôlkari a školáci

Na snímke obnovená Varňa František, ktorá je súčasťou Slovenského technického múzea (STM) - Múzea Solivar v Prešove v stredu 13. novembra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Návštevníkov čaká bohatý tanečný a spevácky program, ktorý si pripravili žiaci základných a materských škôl.

Autor TASR
Prešov 19. decembra (TASR) - Vianočná atmosféra obohatí v piatok Múzeum Solivar v Prešove, kde sa koná tradičné podujatie „Vianoce v múzeu“. Pripravilo ho Slovenské technické múzeum (STM) - Múzeum Solivar v spolupráci so základnými a materskými školami.

Návštevníkov čaká bohatý tanečný a spevácky program, ktorý si pripravili žiaci základných a materských škôl. Ponuku dopĺňajú tvorivé dielne, remeselné stánky, prezentácie škôl či tombola, informovalo múzeum.

Podujatie sa koná od 14.00 h v historickej budove Skladu soli.

V programe vystúpia žiaci prešovských ZŠ a MŠ Lesnícka, Važecká, Solivarská, sv. Gorazda či z ABC Centra voľného času.
