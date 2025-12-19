< sekcia Regióny
Na vianočnom podujatí v Múzeu Solivar vystúpia škôlkari a školáci
Autor TASR
Prešov 19. decembra (TASR) - Vianočná atmosféra obohatí v piatok Múzeum Solivar v Prešove, kde sa koná tradičné podujatie „Vianoce v múzeu“. Pripravilo ho Slovenské technické múzeum (STM) - Múzeum Solivar v spolupráci so základnými a materskými školami.
Návštevníkov čaká bohatý tanečný a spevácky program, ktorý si pripravili žiaci základných a materských škôl. Ponuku dopĺňajú tvorivé dielne, remeselné stánky, prezentácie škôl či tombola, informovalo múzeum.
Podujatie sa koná od 14.00 h v historickej budove Skladu soli.
V programe vystúpia žiaci prešovských ZŠ a MŠ Lesnícka, Važecká, Solivarská, sv. Gorazda či z ABC Centra voľného času.
