Na Vianočný beh v Lučenci je už prihlásených takmer 350 bežcov

Lučenec 12. novembra (TASR) - V uliciach mesta Lučenec sa na Druhý sviatok vianočný uskutoční v poradí 57. ročník Vianočného behu. Prihlasovanie pretekárov je možné do 22. decembra, na podujatie sa doposiaľ registrovalo takmer 350 bežcov. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.



Vianočný beh mesta Lučenec sa uskutoční 26. decembra v dopoludňajších hodinách. Centrom podujatia bude Námestie republiky. Zázemie či šatne na prezlečenie a uloženie osobných vecí nájdu bežci v tamojšom obchodnom centre.



"Organizátori upozorňujú, že kapacita podujatia je určená pre 800 pretekárov. V súčasnosti je registrovaných takmer 350 štartujúcich v rôznych kategóriách. Najväčší záujem je tradične o päť kilometrov dlhú trať," informovala samospráva s tým, že registrácia na mieste bude možná iba v prípade voľných kapacít.



Počas Vianočného behu v Lučenci bude pre bežcov pripravená 20, 10 a päť kilometrov dlhá trať. Mládež a tínedžeri budú môcť absolvovať trojkilometrový beh, pre najmenšie deti je určená 200 metrov dlhá trať.



V Novohrade má Vianočný beh dlhoročnú tradíciu, prvýkrát sa konal ešte v roku 1967. V minulosti sa bežalo cez obce Kalinovo i Veľkú Ves, neskôr do Haliče a späť. Posledné roky sa podujatie koná v uliciach mesta Lučenec. Beh organizuje občianske združenie Novohrad spoločne so samosprávou.