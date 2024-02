Na vianočných trhoch vo Zvolene nezistili závažné porušenia predpisov

Zvolen 2. februára (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na zvolenských vianočných trhoch urobil celkovo osem kontrol. TASR o tom informoval regionálny hygienik Viktor Kosmovský s tým, že nezistili žiadne závažné porušenia predpisov.



Dodal, že na trhoch na námestí boli štyri stánky s predajom občerstvenia. "Menšie nedostatky boli odstránené na mieste. Pokuty neboli uplatnené, vzorky sme neodoberali," objasnil.



Centrom vianočnej kultúry vo Zvolene bola aj počas uplynulých Vianoc tradičná Vianočná dedina. Záujemcovia mali k dispozícii stánky s občerstvením, teplými nápojmi a punčom. Priestor dostali aj remeselníci a domáce výrobky.



Aj hygienici veľkokrtíšskeho RÚVZ urobili počas vianočných trhov vo Veľkom Krtíši osem kontrol. Uviedla to vedúca oddelenia hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Erika Felberová. Nedostatky počas nich nezistili. Doplnila, že to bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.



Kontrolovali v troch stánkoch s predajom rýchleho občerstvenia, prípadne nápojov. Bolo to aj v jednej ambulantnej predajni s rýchlym občerstvením. "Vzorky pokrmov rýchleho občerstvenia neboli odoberané," spresnila. Kontroly vo Veľkom Krtíši zamerali napríklad na dodržanie chladiaceho reťazca, dátumov spotreby a dátumov minimálnej trvanlivosti. Súčasťou bola aj kontrola označovania potravín, podmienok skladovania i kontrola dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti.