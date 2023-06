Na víkend sa v Trnavskom kraji otvára desať záhrad a parkov

Trnava 3. júna (TASR) – Do Víkendu otvorených záhrad a parkov (3. a 4. 6.) sa v tomto roku z Trnavského kraja zapája desať záhradníckych skvostov. Všetky sú otvorené pre verejnosť, v niektorých je pripravený aj sprievodný program.



V okrese Trnava možno navštíviť Včelársku záhradu v Smoleniciach, Fándlyho faru v Naháči, pestovateľov ruží v Dolnej Krupej. Záujemcov pozývajú aj kúpeľný park v Piešťanoch a Španie lúky v blízkych Moravanoch nad Váhom, tiež zámocký park v Hlohovci a múzejná záhrada v Seredi. Na Záhorí sa pripojila bylinková záhrada zámku v Holíči a pri Dunajskej Strede je otvorená Dream Farm v Ňárade. O aktivitách informuje web podujatia.



Ňáradskí farmári chcú vo svojej regeneratívnej organickej záhrade ukázať, že pestovanie zeleniny nie je o burine a rýľovaní, ale o biodiverzite a zveľaďovaní. Otvorené budú mať v nedeľu (4.6.). V Holíči bylinková záhrada dotvára príjemné prostredie zámku, jej história siaha do čias, kedy slúžil ako letné sídlo cisárovnej Márie Terézie a jej manžela. Z Naháča ide pozvánka do záhrady fary kňaza, spisovateľa, poľnohospodára Juraja Fándlyho. V ponuke je výklad o včelárstve a ovocinárstve. Raritou je Fándlyho jabloň – odroda, ktorá nekvitne a rodí plody bez jadierok. Takýto strom majú aj v záhrade Mestského múzea v Seredi, kde Fándly takisto pôsobil. V sobotu ponúkajú komentované prehliadky a na druhý deň je pripravená Rodinná nedeľa.



Včelárska záhrada Včelovina pod Smolenickým zámkom prezentuje včelárstvo a spracovanie včelích produktov prostredníctvom umelecky stvárnených edukatívnych prvkov. Najnovším je trvalkový labyrint s veľkým kovovým srdcom - Labyrint sveta a raj srdca.



Jeden z najkrajších anglických parkov na území Slovenska pri kaštieli v Dolnej Krupej je spojený s menom významného záhradníka empírovej doby Belgičana Henricha Nebbiena. Má rozlohu 172 hektárov a na sobotu pozýva na Deň ruží, ktorého súčasťou je aj hlasovanie o najkrajší exemplár. Susediace rozárium pomenované po pestovateľke, Ružovej grófke Márii Henriete Chotekovej ponúka aktuálne 2500 ruží vyše 250 odrôd.



V Zámockom parku v Hlohovci budú sláviť Deň detí, v nedeľu (4.6.) ponúkajú komentovanú prehliadku. Prírodno-krajinársky park láka rozľahlým 200-ročným platanovým hájom. Kúpeľný park v Piešťanoch ponúka počas víkendu prehliadku so sprievodcom okolo známych stromov, fontán, sôch, termálnych jazier i zrejúcich bazénov na spracovanie známeho piešťanského bahna.