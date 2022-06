Na Vinianskom hrade pribudli viaceré novinky

Vinné 25. júna (TASR) - Na hrade v obci Vinné v okrese Michalovce pribudol nový vstupný most, vstupná uvítacia sála, galéria, oddychová zóna, ako aj romantická vyhliadka. Novinky na hrade v sobotu predstavili verejnosti predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková a kastelán hradu Jaroslav Gorás. Záchrana hradu a jeho vylepšenie bolo podporené z dotačného programu KSK Terra Incognita.



Hrad z 13. storočia ponúka v súčasnosti doplnok rekreantom pri Vinianskom jazere, aby si vychutnali nádherné výhľady aj stredovekú atmosféru. Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta tu už 12. sezónu robí záchranné práce.



"Snažíme sa pracovať tradične, s vtedajšími vynálezmi, ako je napríklad šliapací žeriav. Ten nám pomohol aj nedávno pri zostrojovaní vstupnej lávky na hrad, kde sa dvíhali ťažké brvná. Teraz nás opäť čaká veľká úloha. Na hrad bude potrebné vyniesť viac ako 100 ton materiálu na nové nádvorie s dlažbou," hovorí o plánoch kastelán hradu Gorás.



Na Vinianskom hradnom vrchu tento rok pribudli chýbajúce služby a priestory. Návštevníci si hneď po príchode na hrad cez drevenú lávku môžu objednať služby sprievodcu. Nedávno bol pri archeologickom výskume objavený palác a jeho stena teraz slúži ako akási galéria na zorientovanie sa v histórii hradu aj celej oblasti. V dome Kapitána, teda pôvodne veliteľa hradných stráží, je otvorený obchodík s drobnosťami.



"Dolný Zemplín si zaslúži cestovateľskú pozornosť, pretože ponúka pestrú paletu zážitkov a je výkladnou skriňou tradícií KSK. Ako prenesený do stredoveku sa bude cítiť každý, kto si dá tú námahu a ´vyšliape´ na hrad, či už cestou od Vinianskeho jazera, alebo kratšou, ktorá vedie z obce Vinné," povedal Trnka.



"To, čo má možnosť návštevník zažiť na hrade nad Vinným, je úprimné a autentické. Práca a radosť zo zveľaďovania stredovekého hradu je nákazlivá, a to je tou najväčšou pridanou hodnotou. Presne o tomto je ekoturizmus, ktorý tu nad obcou Vinné prezentuje remeslo vo svojej podstate a učí ho ďalšie generácie," doplnila Vargová Jurková.