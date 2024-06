Na Vinianskom jazere sprevádzkovali vodný vlek

Michalovce 22. júna (TASR) - Na Vinianskom jazere v Michalovskom okrese v sobotu večer slávnostne uviedli do prevádzky nový vodný vlek Wake Vinnay v rámci projektu "VinneWake&Fun". Jeho hlavným cieľom je podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej priniesť možnosti tzv. "wakeboardingu" a "wakeskatingu" aj do obľúbeného letného rezortu neďaleko Zemplínskej šíravy.



Vargová Jurková uviedla, že vodná plocha Vinianskeho jazera bola ideálna pre vybudovanie vodného vleku, ktorý zatraktívni pobyt v regióne počas hlavnej letnej turistickej sezóny. V prípade priaznivého počasia bude podľa nej zaujímavou službou pre návštevníkov jazera aj v jarných a jesenných mesiacoch. "Elektrický vodný vlek Wakemaster 2.0 sa nachádza v strede Vinianskeho jazera, 190 metrov od brehu. Je určený na wakeboarding, wakeskating, vodné lyžovanie a kneeboarding. Jazdná drahá je približne 170 metrov a vyskúšať si ho môžu všetci milovníci tohto adrenalínového športu," priblížila riaditeľka s tým, že atrakcia bude verejnosti k dispozícii od mája do septembra.



Projekt výstavby vodného vleku podporil Košický samosprávny kraj (KSK) cez dotačný program Terra Incognita sumou 70.000 eur. "Voľnočasové aktivity sú jedna z top troch tém, ktoré ľuďom na východnom Slovensku chýbajú. Verím, že touto malou našou troškou sme prispeli k tomu, aby sa rozvíjali športovci a zároveň, aby si tento šport získal aj nových priaznivcov. Wakeboard bude súčasťou miestneho hotela a bude možné si ho rezervovať," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli približne 85.000 eur.



"Postupne pridávame jednotlivé atrakcie. Nedávno sme otvorili splav na Hornáde, discgolfové ihrisko na Jahodnej, veľkým lákadlom bude aj loď na Zemplínskej šírave. Zároveň sa tešíme aj na guľôčkového ihrisko v zoo Spišská Nová Ves či na zážitky konskej turistiky v Lipovníku," dodala Vargová Jurková.