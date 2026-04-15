Na Vínšpacírke ocenia osobnosť slovenského vinárstva P. Matyšáka
Tento ročník vínnej cesty v meste pod Urpínom prinesie nové vinárske príbehy i stretnutia.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Centrum Banskej Bystrice ako každý rok po zime oživí Vínšpacírka, ktorá bude aj tentokrát spojená s odštartovaním letnej sezóny a slávnostným spustením fontány. Jej 12. ročník sa uskutoční 25. apríla na Námestí SNP, kde návštevníci budú môcť degustovať vína od 40 vinárov zo Slovenska i zahraničia.
Ako TASR v stredu informovali organizátori, tradičné ocenenie Osobnosť Vínšpacírky udelia in memoriam jednej z kľúčových osobností, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenského vinárstva po roku 1989, Petrovi Matyšákovi.
Matyšák patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského vinárstva. S víziou, odvahou a podnikateľským talentom vybudoval rešpektovanú značku, ktorá sa zaradila medzi lídrov trhu a výrazne prispela k renesancii slovenského vína.
„Bol priekopníkom enogastronómie na Slovensku. Svojimi projektmi, od pôsobenia v gastronómii až po budovanie vlastných ambicióznych konceptov, učil ľudí objavovať harmóniu chutí a vnímať víno ako prirodzenú súčasť výnimočného zážitku. Potvrdením kvality vín Petra Matyšáka bolo získanie 35 zlatých medailí v poslednom roku jeho života. Je to úspech, ktorý nemá obdobu,“ doplnili organizátori.
Tento ročník vínnej cesty v meste pod Urpínom prinesie nové vinárske príbehy i stretnutia. Podujatie tradične doplní živá jazzová hudba United Europe Jazz Festivalu, ktorá vytvorí prirodzenú kulisu pre degustáciu v historickom centre mesta.
„Neustále pracujeme na zlepšovaní zážitku nielen pre vinárstva, ale i degustujúcich. Tento rok tvoria nové vinárstva takmer tretinu vystavovateľov, preto veríme, že si návštevníci nenechajú ujsť príležitosť ochutnať ich produkciu,“ konštatoval Andrej Patráš z Cechu hostinských.
Novinkou bude Tančiareň, ktorá prinesie nový formát zážitku priamo do centra a rozšíri program aj o večernú časť.
„Sme radi, že s každým ročníkom môžeme návštevníkom priniesť niečo nové. Tento rok sa nám podarilo pripraviť Tančiareň, keďže sa pravidelne stretávame s odozvami, že návštevníci chcú v podujatí pokračovať aj po jeho oficiálnom programe,“ doplnil spoluorganizátor Martin Turčan.
