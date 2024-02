Na Visegrad Film Forum zavíta aj dvorný kameraman Pedra Almodóvara

Bratislava 21. februára (TASR) - Visegrad Film Forum (VFF) predstavuje mená renomovaných filmárov, ktorí v marci navštívia Bratislavu. Na networkingové a edukačné podujatie zavíta José Luis Alcaine, dvorný kameraman španielskeho režiséra Pedra Almodóvara, Tariq Anwar, strihač filmov ako Americká krása či Kráľova reč, a kameraman Peter Suschitzky, známy svojou prácou na kultových tituloch ako Star Wars: Impérium vracia úder. O svoje skúsenosti sa podelia so študentmi, profesionálmi, ale aj filmovými nadšencami aj ďalší hostia. Inšpiratívne stretnutia s poprednými tvorcami svetového filmu sa uskutočnia od 13. do 16. marca.



Organizátori avizujú štyri dni plné získavania skúseností, networkingu, premietania študentských filmov, masterclassov s uznávanými odborníkmi, diskusií a prípadových štúdií zaujímavých filmov. "Teší nás, že aj po desiatich rokoch Visegrad Film Forum stále poskytuje jedinečný priestor na výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu medzi etablovanými filmovými tvorcami a tými, ktorí vo svete filmu ešte len začínajú, alebo tými, ktorí chcú len nahliadnuť do zákulisia výroby jedinečných filmových projektov," hovorí riaditeľ VFF Jakub Viktorín.



Tento ročník predstaví projekty študentov partnerských filmových škôl. Stretnutia, ktoré budú po projekciách jednotlivých filmov nasledovať, ponúknu študentom priestor na diskusiu nielen o filmoch, ale aj o podmienkach, v akých vznikali a o systéme výučby na vybraných školách. Na podujatí sa zúčastnia školy z krajín V4: ELTE, Budapešť, UTB Zlín, Lodžská filmová škola a bratislavská VŠMU.