Na vjazde do Bánoviec nad Bebravou osadili nové tabule s erbom mesta

Bánovce nad Bebravou 24. novembra (TASR) - Obyvateľov i návštevníkov Bánoviec nad Bebravou na príjazdoch od Prievidze, Topoľčian a Trenčína vítajú a následne i vyprevádzajú nové tabule s erbom mesta a s nápisom vitajte alebo dovidenia. Vznikli vďaka spolupráci mesta s miestnou Strednou odbornou školou (SOŠ) strojníckou a jej duálneho partnera. Informovala o tom bánovská radnica v tlačovej správe.



"Študenti SOŠ strojárskeho zamerania v grafickom programe vyhotovili šablónu - vstupné dáta pre CNC stroj. Spoločnosť LKW Komponenten zase poskytla materiál a erby pomocou laserovej technológie vyhotovila. Trojruže sú ručne maľované, o čo sa postarali pracovníci odboru služieb mesta," priblížila radnica.



Erb pribudol i na zelenom priestranstve v blízkosti železničnej stanice, mesto do budúcna uvažuje i s osadením menších tabúľ na ostatné výjazdy z mesta do priľahlých obcí. "Spolupráca mesta so školou a firmami už priniesla viacero úspešne realizovaných verejno-prospešných projektov v podobe nádob na odpad či lavičiek pre seniorov," pripomenula radnica.