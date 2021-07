Na vjazde do Bratislavy po D2 z Malaciek si vodiči počkajú 20 minút

Bratislava 13. júla (TASR) - Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch pri vjazde do Bratislavy, ako aj v rámci hlavného mesta. Zelená vlna RTVS informuje, že 20 minút si autá počkajú na vjazde do Bratislavy po D2 z Malaciek. Kolóny boli aj na vjazde po starej ceste zo Stupavy.



Na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca si vodiči počkajú v kolónach 20 minút, upozorňuje Stella centrum na svojom webe. Na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra si zase počkajú do 15 minút.