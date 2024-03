Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy sa vodiči zdržia 20 minút

Bratislava 20. marca (TASR) - Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 sa vodiči po nehode zdržia 20 minút. Na obchádzke po ceste I/2 si počkajú desať minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



V Bratislave na vjazde do Petržalky z Rusoviec hlásia vodiči zdržanie 25 minút. Stella centrum na svojom webe naďalej informuje o desaťminútovej kolóne na D1 v smere od Senca, cez Zlaté Piesky a Prístavný most do Petržalky. Desať minút sa vodiči zdržia aj v úseku na Račianskej v smere do centra.