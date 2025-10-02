< sekcia Regióny
Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 sa vodiči zdržia 30 minút
Na diaľnici D1 zo Senca smerom na bratislavské Zlaté piesky sa podľa Stella centra vodiči zdržia do 15 minút.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. októbra (TASR) - Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2 sa vodiči vo štvrtok zdržia 30 minút. Po starej ceste si v kolóne postoja 15 minút. Zelená vlna STVR o tom informuje na svojom webe.
Na diaľnici D1 zo Senca smerom na bratislavské Zlaté piesky sa podľa Stella centra vodiči zdržia do 15 minút. Rovnakú kolónu hlásia aj smerom z Bernolákova na Ivanku pri Dunaji.
Na diaľnici D1 zo Senca smerom na bratislavské Zlaté piesky sa podľa Stella centra vodiči zdržia do 15 minút. Rovnakú kolónu hlásia aj smerom z Bernolákova na Ivanku pri Dunaji.