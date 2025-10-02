Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. október 2025Meniny má Levoslav
< sekcia Regióny

Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 sa vodiči zdržia 30 minút

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na diaľnici D1 zo Senca smerom na bratislavské Zlaté piesky sa podľa Stella centra vodiči zdržia do 15 minút.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. októbra (TASR) - Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2 sa vodiči vo štvrtok zdržia 30 minút. Po starej ceste si v kolóne postoja 15 minút. Zelená vlna STVR o tom informuje na svojom webe.

Na diaľnici D1 zo Senca smerom na bratislavské Zlaté piesky sa podľa Stella centra vodiči zdržia do 15 minút. Rovnakú kolónu hlásia aj smerom z Bernolákova na Ivanku pri Dunaji.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku