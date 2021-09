Na vjazde do hlavného mesta Bratislavy sa tvoria kolóny

Bratislava 2. septembra (TASR) - Pri štvrtkovej rannej ceste do hlavného mesta musia vodiči rátať so zdržaním. Kolóny spomalia premávku o 15 až 30 minút, informuje o tom Zelená vlna RTVS i Stellacentrum.



Približne polhodinové zdržanie hlásia zo starej Seneckej cesty medzi Bernolákovom a Bratislavou. "Na vjazde do Petržalky z Jaroviec je to asi 25 minút," dopĺňa Zelená vlna RTVS na Twitteri. V Dunajskej Lužnej v smere do hlavného mesta sa meškanie odhaduje na 15 minút. "Situáciu komplikuje aj nehoda pred Ivankou pri Dunaji v smere z Bratislavy, ktorá spôsobuje 20-minútové zdržanie v oboch smeroch," oznamuje Zelená vlna.



Stellacentrum informuje, že s približne 15-minútovým oneskorením je potrebné rátať aj v samotnej metropole pri prejazde ulicami Svornosti, Gagarinova, Slovnaftská, Ráztočná i Račianska.



Oba zdroje dopravných informácií zároveň pripomínajú, že tak ako na celom Slovensku, i v hlavnom meste je potrebné vo štvrtok rátať so zhustenou premávkou a väčším pohybom chodcov v okolí škôl.