Na vodnej hladine Môťovskej priehrady vo Zvolene sú mastné škvrny

Zvolen 5. decembra (TASR) - Na vodnej hladine Môťovskej priehrady vo Zvolene sa dlhodobo objavujú mastné škvrny. TASR o tom vo štvrtok informovala zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská s tým, že pre znečistenie sa obrátila na inšpekciu životného prostredia. Tá vo svojom stanovisku potvrdila, že má doručený podnet.



Poslankyňa dodala, že obyvatelia Zvolena a okolia hlásia prejavy znečistenia aj na súši. Zaznamenané problémy podľa nej zahŕňajú napríklad aj to, že psy sa po prechádzkach vracajú domov s čiernymi labami. "Mastný povlak sa nedá umyť ani po opakovaných pokusoch," podotkla. Doplnila, že tráva a okná domácností v dotknutých lokalitách sú pokryté čiernou vrstvou, ktorá podľa nej pravdepodobne súvisí so znečistením vôd a ovzdušia. "Desiatky ľudí zo Zvolena a okolia opisujú tieto problémy ako zreteľné a pretrvávajúce," spomenula.



Ako ďalej uviedla, prvé prejavy znečistenia podľa pozorovaní zaznamenali okolo 20. novembra na prvom spadnutom snehu. "Ako študenti Technickej univerzity vo Zvolene sme urobili odber vzoriek, zatiaľ sme však nedokázali presne určiť, o aký druh znečistenia ide," povedala Záchenská s tým, že pravdepodobne to budú sadze, popol alebo iné látky s neznámym obsahom. Podotýka, že znečistenie môže predstavovať závažné riziko pre zdravie ľudí aj pre životné prostredie.



Inšpekciu preto prosí o urgentný odber vzoriek odbornými pracovníkmi, aby bolo možné zistiť povahu znečistenia. Ak to bude možné, žiada aj zistenie zdroja jeho úniku a informovanie verejnosti, či je bezpečné pohybovať sa v postihnutých oblastiach.



Slovenská inšpekcia životného prostredia vo štvrtok reagovala, že v tejto chvíli o prebiehajúcom šetrení nemôže bližšie informovať.