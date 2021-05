Na vodnej nádrži Suchá nad Parnou sú preteky v love kaprov a amurov

Suchá nad Parnou 29. mája (TASR) – O Pohár starostu obce Suchá nad Parnou a o Pohár primátora mesta Trnava súťažia počas tohto víkendu rybári na vodnej nádrži (VN) Suchá nad Parnou pri Trnave. Tesne pred otvorením novej rybárskej sezóny preteky pre dospelých i deti pripravila po uvoľnení protipandemických opatrení Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Trnave, informoval o tom jej tajomník Tomáš Dobrovodský.



„Minulý rok nám to pandémia nedovolila, tak sme radi, že dokážeme pre našich rybárov zorganizovať aspoň časť tradičných rybárskych pretekov. Samozrejme, s dodržaním predpisov,“ uviedol. V týchto pretekoch sa rybári zameriavajú na lov kaprov a amurov, ktoré majú v danom čase výnimku na lov.



Prvý deň pretekov patrí malým rybárom, zväčša deťom či vnukom dospelých členov SRZ. Vždy sa podľa Dobrovodského teší veľkému záujmu a inak tomu nie je ani v tomto roku. U dorastu sa hodnotí súčet všetkých chytených rýb, no odmenu si odnesie po vyhodnotení každé súťažiace dieťa.



Dospelí rybári budú súťažiť v nedeľu (30. 5.) od 7.00 do 14.00 h o Pohár primátora mesta Trnava na VN už v 27. ročníku. „Tu sa hodnotí súčet piatich kusov rýb, dosahujúcich lovnú mieru s najväčšou dĺžkou,“ informoval Dobrovodský. Povedal, že víkendová súťaž je ostrým štartom pre sezónu, ktorá sa začína už 1. júna. Víťazovi bude patriť rybársky bivak.



Rybári ani pri súťaži vo voľnej prírode nezabúdajú a dodržiavanie platných opatrení. „Vzdialenosti dva metre a viac medzi jednotlivými rybármi sú prirodzené, museli sme však riešiť prítomnosť divákov. Platí pre nich rešpektovanie štvormetrovej vzdialenosti od brehu nádrže. Táto plocha je vyhradená iba pre loviacich pretekárov,“ doplnil Dobrovodský. Divácky sú rybárske preteky podľa neho vždy zaujímavé, ľudia tam radi chodia pre dobrú atmosféru. „Nakoniec, vidieť toľkých rybárov pohromade je nezvyklé. A samotní rybári sa snažia, vymýšľajú, ako ryby prekabátiť, akú návnadu zvolia, je to fascinujúce, niekedy aj úsmevné,“ konštatoval.



Vodná nádrž Suchá nad Parnou je jedným zo štyroch revírov trnavskej rybárskej organizácie, v užívaní ju má od roku 1980. Má rozlohu 40 hektárov a zadržiava 1,7 milióna kubických metrov vody. Slúži ako závlahová nádrž. V súčasnosti je veľmi dobre zarybnená, hlavnou rybou je kapor, zubáč, šťuka, ostriež, amur, pleskáč, karas a plotica a červenica. Dobrovodský informoval, že v blízkej dobe po dohode so starostom susediacej obce Košolná pribudne od obce nová príjazdová cesta, ktorá uľahčí prístup k vodnej nádrži.