Na vodnej nádrži v Dolnom Dubovom bude zimný rybársky maratón

Dolné Dubové 6. novembra (TASR) – Pod názvom Winters Masters chystá Mestská organizácia (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave maratón v love kapra udicou na vodnej nádrži v Dolnom Dubovom. Súťažiť budú podľa tajomníka MsO Tomáša Dobrovodského dvojčlenné družstvá.



Maratón začne vo štvrtok 11. novembra na poludnie a skončí v nedeľu 14. novembra úderom 12. hodiny. Devätnásť družstiev, ktoré môžu mať vždy aj jedného registrovaného pomocníka, sa pobije o vecné ceny a finančné odmeny 1000, 650 a 450 eur. Kritériom je súhrnná hmotnosť troch najťažších ulovených rýb nad osem kilogramov. Ocenený bude aj rybár, ktorému sa podarí z vody vytiahnuť vôbec najťažšiu rybu. Na pretekoch sa môžu zúčastniť rybári vo veku nad 15 rokov s platným rybárskym lístkom. Pre súťaž platia prísne pravidlá, vrátane opustenia stanoviska. Na lovnom maratóne podľa slov tajomníka MsO najmä v posledných rokoch pribúdajú medzi súťažiacimi ženy. "Samostatné ženské družstvo sme ešte nemali, ale rybári si radi berú do družstiev svoje manželky či partnerky," povedal.



MsO spustila prihlasovanie 1. augusta a do troch minút boli všetky miesta zarezervované. "Táto súťaž má medzi rybármi obrovskú popularitu, teraz máme najvzdialenejších súťažiacich prihlásených z Martina. Kapacity sú však obmedzené, záujem je niekoľkonásobne väčší. Pripravujeme už ôsmy ročník, v letnej edícii sa zase spočítava hmotnosť všetkých ulovených rýb," uviedol Dobrovodský pre TASR. Sám sa len pred niekoľkými dňami vrátil z takýchto majstrovstiev sveta z Maďarska (Balaton), kde skončilo jeho družstvo na celkovom 9. mieste.



Vodnú nádrž pri Dolnom Dubovom, 15 kilometrov od Trnavy, považujú rybári za jednu z najkrajších, ktorú MsO spravuje. Má rozlohu 12 hektárov, od roku 2010 funguje v režime Chyť a pusť. To umožnilo rybám, aby dorástli na kapitálne kúsky a MsO neľutuje, že sa rozhodla takúto ideu rybolovu zrealizovať.