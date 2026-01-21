< sekcia Regióny
Na vodnej stavbe Domaša opravujú poškodené časti dnového výpustu
SVP počíta aj s ďalšími investíciami do technologických častí vodnej stavby.
Autor TASR
Kvakovce 21. januára (TASR) - Na vodnej stavbe Veľká Domaša opravujú vodohospodári poškodené časti dnového výpustu. Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, práce za takmer 150.000 eur bez DPH by mali byť ukončené do troch mesiacov.
Práce vykonávajú na základe zistení z technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorý sa uskutočnil v roku 2024. Počas obhliadky vykonali funkčnú skúšku rýchlouzáveru dnového výpustu. Hoci bol mechanizmus funkčný a správne nastavený, odborníci zistili netesnosť v hydraulickom systéme a opotrebenie gumových tesnení vplyvom času. „Na základe týchto zistení bola oprava zaradená do Plánu opráv a údržby. Po procese verejného obstarávania sa realizujú práce na oprave poškodených častí dnového výpustu vodnej stavby Domaša,“ uviedol hovorca.
Rozsah prác zahŕňa opravu servomotora zdvíhacieho mechanizmu, opravu tesnenia rozstrekovacieho ventilu, opravu hydraulického mechanizmu ovládania tabule rýchlouzáveru a výmenu prahového tesnenia. Realizácia opravy neovplyvní manipuláciu s vodou v nádrži. V súčasnosti je zaručený odtok z nádrže na úrovni 2,0 metrov kubických za sekundu a manipulácia prebieha v zmysle schváleného dodatku k manipulačnému poriadku. Podľa SVP zistené poruchy nespôsobili obmedzenie prevádzky výpustu. „V prípade vzniku povodňovej situácie by bola manipulácia s dnovým výpustom obmedzená, avšak na vodnej stavbe sú ešte ďalšie dve výpustné zariadenia,“ dodal.
SVP počíta aj s ďalšími investíciami do technologických častí vodnej stavby. V pláne je rekonštrukcia bočného bezpečnostného priepadu s cieľom zvýšiť bezpečnosť protipovodňovej ochrany, ako aj oprava zvislých betónových konštrukcií v rámci združeného funkčného objektu.
