Na uvoľnéné miesto poslanca vo Zvolene zasadne D. Záchenská

Zvolen 17. februára (TASR) – Na uvoľnené miesto poslanca po Petrovi Košíkovi vo zvolenskom mestskom zastupiteľstve zasadne Denisa Záchenská. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že vo volebnom obvode Sekier, Lipovec, Záhonok, Moťová, Kráľová a Sekierska dolina obsadila vo vlaňajších jesenných komunálnych voľbách siedme miesto. Získala vtedy 742 hlasov. "Poslanecký mandát jej vtedy unikol iba o tri hlasy," spresnil hovorca.



Peter Košík je novým kontrolórom mesta Zvolen v nadchádzajúcich šiestich rokoch. Vo verejnej voľbe poslancov mu začiatkom februára dalo hlas 14 z nich. Celý zastupiteľský zbor vo Zvolene má 25 poslancov.



Denisa Záchenská sa chce podľa svojho predvolebného plánu usilovať o zelený a udržateľný Zvolen. Jej prioritami sú napríklad podpora, tvorba a implementácia nových výsadieb, starostlivosti o mestskú zeleň a vodozádržných opatrení. Zaviesť by chcela aj zelené a udržateľné riešenia do podmienok verejného obstarávania.