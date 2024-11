Na Vranovských medových dňoch ocenia najlepší med aj medovinu regiónu

Vranov nad Topľou 15. novembra (TASR) - Vo Vranove nad Topľou sa v piatok začali Vranovské medové dni. Súčasťou podujatia je aj druhý ročník súťaže Medovinka východu. Ako pre TASR uviedol predseda základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou Jozef Tomčák, prvý deň programu je zameraný na deti a mládež, zatiaľ čo sobota (16. 11.) je venovaná najmä včelárom.



V piatok vyhodnotili aj súťaž Včely a včelár očami detí. "Do súťaže sa zapojilo viac ako 280 prác. Začínali sme so 120, takže za štyri roky sme zaznamenali významný nárast," uviedol Tomčák. Počas celého dňa je v dome kultúry k dispozícii ochutnávka a predaj rôznych druhov medu, medoviny a včelích produktov.



"Naším cieľom bolo zvýšiť povedomie o včelách a včelároch, a to nielen medzi obyvateľmi Vranova," dodal Tomčák s tým, že medové dni organizujú v spolupráci so samosprávou.



Pre včelárov sú v sobotu pripravené odborné prednášky, vyhodnotenie súťaže o najlepší med a medovinu. "Na výstave máme lipový, agátový a slnečnicový med. Tento rok bola dobrá sezóna aj na medovicový med, takže aj ten je medzi súťažnými vzorkami," priblížil Tomčák.



Piaty ročník prináša aj novinku, výstavu Včelárovo ovocie. Podujatia sa pravidelne zúčastňujú aj včelári z iných regiónov. "Naša organizácia združuje 282 včelárov, ktorí obhospodarujú 4884 včelstiev. Patríme medzi päť najväčších organizácií v rámci Slovenska," uzavrel Tomčák.