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Na Vranovských medových dňoch ocenili najlepší med aj medovinu regiónu
V súťaži Včelárovo ovocie získal prvenstvo Jozef Pisarčík, z produkcie medov František Surňák a v rámci medoviny Jozef Tomčák ml.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 21. novembra (TASR) - Najmä včelárom je venovaný sobotňajší program Vranovských medových dní, ktorý sa koná od piatka (20. 11.) vo Vranove nad Topľou. Jeho súčasťou je vyhodnotenie súťaží „Najlepší med Vranova nad Topľou 2026“ a „Medovinka východu 2026“, ako aj odborné prednášky, diskusie a prezentácie noviniek z včelárskej praxe. Nechýba ochutnávka ocenených medovín, výstava včelárskych potrieb či predaj včelích produktov.
Organizátormi siedmeho ročníka podujatia sú Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Ako priblížil predseda miestneho zväzu včelárov Jozef Tomčák, zámerom je zvýšiť povedomie u širokej verejnosti o včelách a včelároch, osobitne u detí, a prezentovať aj oceniť pravé medové výrobky. „Čo sa týka účastníkov súťaží tohto ročníka, u medu, napriek tomu, že rok bol, aký bol s tými horúčavami, a vyskytli sa výpadky, aj tak máme 26 vzoriek, z toho 22 súťažných. Ďalej máme osem vzoriek medoviny, ale máme aj archívne, čo nám zostali z minulého roka. Čo sa týka ovocia, mali sme 134 vzoriek jabĺk a hrušiek a udelili sme desať cien,“ povedal pre TASR.
V súťaži Včelárovo ovocie získal prvenstvo Jozef Pisarčík, z produkcie medov František Surňák a v rámci medoviny Jozef Tomčák ml.
Medzi ocenenými včelármi bol aj Juraj Džubák z obce Poša, ktorý potvrdil slabšiu úroveň tohtoročnej včelárskej sezóny. „Zapríčinilo to sucho bez dažďa a vietor. Keby sme nesadili kry, kvety, stromy pre včely, bolo by o 30 - 50 percent menej medu,“ povedal. Ide pritom podľa neho oproti minulosti o dlhodobejší trend a potrebu viac sa starať o včely.
Piatkový program bol podľa organizátorov venovaný predovšetkým deťom a verejnosti. Pre deti boli pripravené tvorivé aktivity, práca s voskom, včelárske puzzle a ďalšie zaujímavosti zo sveta včiel. Súčasťou bola výstava a vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Včely a včelár očami detí“, do ktorej sa zapojilo 167 výtvarných prác z materských, zo základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl.
Organizátormi siedmeho ročníka podujatia sú Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Ako priblížil predseda miestneho zväzu včelárov Jozef Tomčák, zámerom je zvýšiť povedomie u širokej verejnosti o včelách a včelároch, osobitne u detí, a prezentovať aj oceniť pravé medové výrobky. „Čo sa týka účastníkov súťaží tohto ročníka, u medu, napriek tomu, že rok bol, aký bol s tými horúčavami, a vyskytli sa výpadky, aj tak máme 26 vzoriek, z toho 22 súťažných. Ďalej máme osem vzoriek medoviny, ale máme aj archívne, čo nám zostali z minulého roka. Čo sa týka ovocia, mali sme 134 vzoriek jabĺk a hrušiek a udelili sme desať cien,“ povedal pre TASR.
V súťaži Včelárovo ovocie získal prvenstvo Jozef Pisarčík, z produkcie medov František Surňák a v rámci medoviny Jozef Tomčák ml.
Medzi ocenenými včelármi bol aj Juraj Džubák z obce Poša, ktorý potvrdil slabšiu úroveň tohtoročnej včelárskej sezóny. „Zapríčinilo to sucho bez dažďa a vietor. Keby sme nesadili kry, kvety, stromy pre včely, bolo by o 30 - 50 percent menej medu,“ povedal. Ide pritom podľa neho oproti minulosti o dlhodobejší trend a potrebu viac sa starať o včely.
Piatkový program bol podľa organizátorov venovaný predovšetkým deťom a verejnosti. Pre deti boli pripravené tvorivé aktivity, práca s voskom, včelárske puzzle a ďalšie zaujímavosti zo sveta včiel. Súčasťou bola výstava a vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Včely a včelár očami detí“, do ktorej sa zapojilo 167 výtvarných prác z materských, zo základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl.