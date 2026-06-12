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Na vrchole Magury vyrastie takmer 30-metrová vyhliadková veža
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa kraju podarilo získať financie z Programu Slovensko cez Integrované územné investície schválené Radou partnerstva.
Autor TASR
Poruba 12. júna (TASR) - Na vrchu Magura nad obcou Poruba v okrese Prievidza vyrastie ešte tento rok takmer 30-metrová vyhliadková veža. Jedna z najvyhľadávanejších vyhliadkových lokalít v Strážovských vrchoch sa tak stane ešte atraktívnejšou. Informoval o tom starosta podhorskej obce Poruba Tomáš Tóth.
„Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury je historickým projektom ešte z roku 2010, keď táto idea vznikla. Obec Poruba bola niekoľkokrát neúspešná v rámci získavania zdrojov na jeho realizáciu. Proces trval niekoľko rokov, až kým si projekt nezobral pod patronát Trenčiansky samosprávny kraj (TSK),“ priblížil starosta s tým, že veža by mohla byť turistom prístupná už na jeseň tohto roka.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa kraju podarilo získať financie z Programu Slovensko cez Integrované územné investície schválené Radou partnerstva. Výška investície prestavuje viac ako 666.000 eur, z čoho TSK zaplatí z vlastného rozpočtu takmer 55.000 eur. Zámerom kraja je podporiť rozvoj cestovného ruchu a rozšíriť turistickú infraštruktúru.
Veža bude mať šesť podlaží s vyhliadkovou plošinou, ktorá umožní panoramatické výhľady na okolité vrchy a krajinu. Nebudú chýbať ani dva vyhliadkové ďalekohľady a informačné tabule s označením okolitých výhľadov, názvov viditeľných vrchov a významných krajinných dominánt pozorovateľných z veže. Najvyšší bod veže bude v nadmorskej výške viac ako 1166 metrov.
„Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury je historickým projektom ešte z roku 2010, keď táto idea vznikla. Obec Poruba bola niekoľkokrát neúspešná v rámci získavania zdrojov na jeho realizáciu. Proces trval niekoľko rokov, až kým si projekt nezobral pod patronát Trenčiansky samosprávny kraj (TSK),“ priblížil starosta s tým, že veža by mohla byť turistom prístupná už na jeseň tohto roka.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa kraju podarilo získať financie z Programu Slovensko cez Integrované územné investície schválené Radou partnerstva. Výška investície prestavuje viac ako 666.000 eur, z čoho TSK zaplatí z vlastného rozpočtu takmer 55.000 eur. Zámerom kraja je podporiť rozvoj cestovného ruchu a rozšíriť turistickú infraštruktúru.
Veža bude mať šesť podlaží s vyhliadkovou plošinou, ktorá umožní panoramatické výhľady na okolité vrchy a krajinu. Nebudú chýbať ani dva vyhliadkové ďalekohľady a informačné tabule s označením okolitých výhľadov, názvov viditeľných vrchov a významných krajinných dominánt pozorovateľných z veže. Najvyšší bod veže bude v nadmorskej výške viac ako 1166 metrov.