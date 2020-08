Na vrchole Suchého si pravdepodobne zlomila členok česká turistka

Žilina 29. augusta (TASR) - Pravdepodobne zlomeninu členka utrpela v sobotu dopoludnia na vrchole Suchého 24-ročná česká turistka. Žene pomáhali horskí záchranári z Malej Fatry.



Turistke po príchode na miesto záchranári poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a zranenú končatinu jej zafixovali. Následne ju na nosidlách transportovali na Chatu pod Suchým a odtiaľ terénnym automobilom do Varína, kde si ju prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), s ktorou pokračovala do nemocnice v Žiline.







Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) pomáhali v sobotu i turistom vo Veľkej Fatre. Zasahovali pri úraze sedemročného chlapca, ktorý na Donovaloch spadol zo schodov. Po vyšetrení ho odovzdali posádke RZP, ktorá ho previezla do nemocnice v Banskej Bystrici.







Popoludní zase zasahovali v chatovej oblasti v blízkosti Piatrovej, kde si pri orezávaní stromov pádom z rebríka privodil úraz predkolenia 37-ročný muž. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zafixovaní zranenej končatiny ho terénnym automobilom transportovali do martinskej nemocnice.



O zásahoch informovala HZS na svojej internetovej stránke.