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Na vrchole Veľkého Tribeča chcú vybudovať rozhľadňu
Súčasťou objektu bude aj systém, ktorý bude napájať nabíjaciu stanicu E-BIKE, nezávislý kamerový systém a osvetlenie prvého a štvrtého nadzemného podlažia i nabíjacej stanice.
Autor TASR
Kovarce 17. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výstavbu novej rozhľadne, ktorá má vyrásť na vrchole pohoria Tribeč, v katastri obce Kovarce (okres Topoľčany). NSK už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil výzvu na predkladanie ponúk.
Nová turistická atrakcia má vyrásť na vrchole Veľkého Tribeča vo výške 829 metrov nad morom. Predpokladaná hodnota zákazky je 225.499,72 eura. „Pôdorys objektu rozhľadne bude štvorcový s vonkajšími rozmermi deväť krát deväť metrov a s celkovou výškou 28,5 metra,“ uvádza sa v popise projektu.
Na rozhľadni budú štyri vyhliadkové plošiny štvorcového pôdorysu vo výške 7,144, 12,444, 17,744 a 23,044 metra. „Zastrešená bude časť nad poslednou plošinou, vstup do plánovanej rozhľadne bude situovaný z východnej strany. Konštrukciu bude tvoriť priestorová viazaná konštrukcia z drevených prvkov,“ konštatuje sa v projekte.
Súčasťou objektu bude aj systém, ktorý bude napájať nabíjaciu stanicu E-BIKE, nezávislý kamerový systém a osvetlenie prvého a štvrtého nadzemného podlažia i nabíjacej stanice. V okolí budú osadené aj dve drevené lavičky, odpadkový kôš a stojan na päť bicyklov.
Nová turistická atrakcia má vyrásť na vrchole Veľkého Tribeča vo výške 829 metrov nad morom. Predpokladaná hodnota zákazky je 225.499,72 eura. „Pôdorys objektu rozhľadne bude štvorcový s vonkajšími rozmermi deväť krát deväť metrov a s celkovou výškou 28,5 metra,“ uvádza sa v popise projektu.
Na rozhľadni budú štyri vyhliadkové plošiny štvorcového pôdorysu vo výške 7,144, 12,444, 17,744 a 23,044 metra. „Zastrešená bude časť nad poslednou plošinou, vstup do plánovanej rozhľadne bude situovaný z východnej strany. Konštrukciu bude tvoriť priestorová viazaná konštrukcia z drevených prvkov,“ konštatuje sa v projekte.
Súčasťou objektu bude aj systém, ktorý bude napájať nabíjaciu stanicu E-BIKE, nezávislý kamerový systém a osvetlenie prvého a štvrtého nadzemného podlažia i nabíjacej stanice. V okolí budú osadené aj dve drevené lavičky, odpadkový kôš a stojan na päť bicyklov.