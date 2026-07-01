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Na vrchole Veľkého Tribeča vyrastie nová rozhľadňa
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už spustil proces verejného obstarávania.
Autor TASR
Nitra 1. júla (TASR) - Na vrchole pohoria Tribeč, v katastri obce Kovarce, bude stáť nová rozhľadňa. Jej výstavbu pripravuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK), projekt na svojom júnovom rokovaní podporili aj krajskí poslanci.
Na Veľkom Tribeči má vo výške 829 nad morom vyrásť takmer tridsaťmetrová drevená stavba so štyrmi vyhliadkovými plošinami, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle, kamerovým systémom a oddychovou zónou. „Vytvorí nový turistický bod, ktorý prispeje k atraktivite celého regiónu,“ uviedol Úrad NSK.
NSK už spustil proces verejného obstarávania. Ako sa konštatuje vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladané náklady na výstavbu rozhľadne sú vo výške 225.499,72 eura.
Na Veľkom Tribeči má vo výške 829 nad morom vyrásť takmer tridsaťmetrová drevená stavba so štyrmi vyhliadkovými plošinami, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle, kamerovým systémom a oddychovou zónou. „Vytvorí nový turistický bod, ktorý prispeje k atraktivite celého regiónu,“ uviedol Úrad NSK.
NSK už spustil proces verejného obstarávania. Ako sa konštatuje vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladané náklady na výstavbu rozhľadne sú vo výške 225.499,72 eura.