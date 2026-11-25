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MEDVEĎ NA VRCHU URPÍN: Návštevníci by mali byť opatrní
O jeho výskyte je informovaný Zásahový tím pre medveďa hnedého - Stred, ako aj mestská a štátna polícia.
Autor TASR
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Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica vyzýva obyvateľov a návštevníkov, ktorí sa vyberú na vrch Urpín v centre mesta, aby zvýšili obozretnosť a boli opatrní. V tejto lokalite bol v utorok (24. 11.) pri stmievaní spozorovaný medveď hnedý. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
„O jeho výskyte je informovaný Zásahový tím pre medveďa hnedého - Stred, ako aj mestská a štátna polícia. Podľa možností sa vyhnite pohybu v lesnom prostredí, najmä za šera, po zotmení a počas ranného brieždenia. Pri prechádzkach uprednostňujte pohyb vo väčších skupinách,“ zdôraznila samospráva.
„O jeho výskyte je informovaný Zásahový tím pre medveďa hnedého - Stred, ako aj mestská a štátna polícia. Podľa možností sa vyhnite pohybu v lesnom prostredí, najmä za šera, po zotmení a počas ranného brieždenia. Pri prechádzkach uprednostňujte pohyb vo väčších skupinách,“ zdôraznila samospráva.